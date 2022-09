Valoren su cultura y futbol: Dani Alves pide a los mexicanos ser solidarios

Luego de casi dos meses en México, Dani Alves demostró que es tiempo suficiente para tomarle cariño al país, sus costumbres, tradiciones, cultura, comida y gente, misma a la que el exjugador del FC Barcelona le dedicó un poderoso mensaje durante una entrevista con Hugo Sánchez.

Alves, quien es el futbolista con más títulos de la historia, se tomó unos minutos y después de hablar de su amor por México, pidió a todos los mexicanos apoyarse entre ellos y creer en sus habilidades para cumplir sus sueños.

"Me gustaría que los mexicanos no permitieran que se volteen entre sí, es la sensación que yo tengo. Me gustaría que los mexicanos no se volteen para ustedes mismos, que valoren su cultura y su futbol. No lo hagan, dejen que el mundo lo haga, pero ustedes no", mencionó el brasileño.