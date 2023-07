El exportero de la selección de Holanda y el Manchester United, Edwin van der Sar, se encuentra en cuidados intensivos en un hospital después de sufrir una hemorragia alrededor de su cerebro, informó su exequipo, el Ajax, el viernes.

Van der Sar, quien renunció como director general del equipo de Amsterdam al final de la temporada, se encontraba en condición estable, añadió el Ajax, sin ofrecer mayores detalles.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



