Notimex

El árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano señaló que nunca perdió el control del partido de semifinales de la Copa América 2019 entre Brasil y Argentina, además de que no se le solicitó revisar las jugadas en las que los argentinos acusaron de ser penales.

“El partido terminó bien, nunca se perdió el control del juego. (En el VAR) no consideraron que fueran jugadas que daban para penal claro, así que no me llamaron”, dijo.

El silbante dejó en claro que todo lo que se dice en cancha “queda grabado, a mí el (Video Asistente Arbitral) VAR no me notificó (de que debía revisar alguna jugada)".

Negó que haya existido algún problema de comunicación entre él y la cabina donde se encuentran los silbantes que revisan las jugadas, ya que, dijo, siempre estuvo en contacto con ellos.

“Es totalmente mentira, no entiendo cómo se puede inventar eso. Estoy tranquilo porque di lo mejor de mi parte”, declaró a Radio Súper K-800 y Área Deportiva de Ecuador.

Explicó que “el VAR revisó la jugada de (Nicolás) Otamendi y determinó que era 50-50 (de ser falta o no). Yo al VAR le dije que no la vi, sólo vi al jugador caído”.

“Hoy digo que me podrían haber llamado. En la jugada de (Sergio) Agüero es claro que él pisa a Dani Alves, es temeraria”, agregó.

Así mismo, respecto a las palabras de Lionel Messi, quien señaló que las decisiones arbitrales se cargaron a favor de la Verde-amarelha, aceptó que le sorprendieron.

“La verdad que me sorprendieron sus declaraciones, pero cada uno tiene su opinión. Es un jugador que se dedica a jugar, nunca tuve problemas con él”, sentenció.