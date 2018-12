Presidente de la UEFA confirma que la Champions tendrá VAR

Agencia

DUBLÍN.- El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, confirmó este lunes que la Champions League tendrá videoarbitraje (VAR) esta temporada a partir de febrero, informó el portal Mediotiempo.

El dirigente aseguró en Dublín, tras una reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA, que el VAR comenzará a aplicarse a partir de las eliminatorias de Octavos de Final de la Champions, que comenzarán el próximo febrero, después del parón invernal.

"Si lo podemos hacer antes, para qué esperar", declaró Ceferin, en referencia a las mejoras experimentadas en esta tecnología y al trabajo de "preparación" efectuado con los árbitros.

Después de su introducción en la máxima competición europea de clubes, el VAR también estará presente en la próxima Final de la Europa League, en la Final a Cuatro de la Liga de las Naciones, que se disputará en junio de 2019 en Portugal, y en la Eurocopa Sub-21 de este verano.

"Estamos listos para usar el VAR, antes de los que teníamos previsto, y estamos convencidos de que será beneficioso para todas nuestras competiciones, pues ofrecerá una ayuda valiosa para los árbitros y reducirá la decisiones incorrectas", dijo a los medios Ceferin.

En principio, la UEFA decidió el pasado septiembre que el VAR solo llegaría a las eliminatorias de la Champions League en la Temporada 2019/20, pero la presión ejercida por los errores cometidos en la fase de grupos este año ha contribuido también a su adelanto.

El mandatario también confirmó este lunes que la Eurocopa femenina de 2021 se celebrará en Inglaterra en el mes de julio, mientras que la masculina Sub-21 la organizarán conjuntamente Hungría y Eslovenia en junio de 2021.

