Varane da positivo por COVID, no juega ante Liverpool

MADRID (AP) — El zaguero del Real Madrid Raphael Varane dio positivo por el coronavirus en la víspera del partido contra Liverpool por los cuartos de final de la Liga de Campeones, informó el club español.

El Madrid no dio a conocer otros resultados positivos en las pruebas a las que se sometió su plantel la mañana del martes. Los dos equipos se miden por la noche en el estadio Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva de los merengues.

La baja del jugador francés deja al Madrid sin su pareja de zagueros titulares. El técnico Zinedine Zidane tampoco disponía del central Sergio Ramos por una lesión en los isquiotibiales.

BREAKING: Real Madrid announce Raphael Varane has tested positive for coronavirus this morning.



They'll be without him AND Sergio Ramos against Liverpool. pic.twitter.com/aPPD2m8Z9s