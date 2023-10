Veljko Paunovic podría dejar a Chivas por el Almería de España

El director técnico serbio Veljko Paunovic tiene una oferta para dejar a las Chivas de Guadalajara y emigrar al futbol de España con el Almería.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, los Almeriensistas ha comenzado la negociación con el estratega, quien tiene una cláusula de salida en su contrato con “El Rebaño”

Actualmente las Chivas se encuentran en preparación para el Clásico Tapatío frente al Atlas, que se jugará este sábado 7 de octubre en el Estadio Akron.

Veljko Paunovic dirige a las Chivas desde el 31 de octubre de 2022.

En su primer torneo al frente del Guadalajara clasificaron a la Final del Clausura 2023 que perdieron 3-2 frente a los Tigres de la UANL.

Sin embargo, en el actual certamen, los rojiblancos tienen una racha de 6 partidos consecutivos sin ganar en el torneo Apertura 2023.

Cuestionado el serbio prefirió no hablar sobre el interés que hay por parte del Almería de LaLiga.

Sin embargo, admitió estar decepcionado en Chivas y dijo que observará el compromiso del equipo este fin de semana cuando se enfrenten a los Rojinegros.

"Yo simplemente estoy aquí para responder a todo lo del Clásico Tapatío y del equipo, no voy a hablar de otras cosas más", declaró de forma contundente acerca de los rumores que lo sitúan en negociaciones con el equipo español que marcha como último de la clasificación.

El entrenador compareció en rueda de prensa en una semana donde se agudizó la crisis del equipo por la indisciplina de los jugadores Alexis Vega, Cristian "Chicote" Calderón y Raúl Martínez, quienes fueron separados tras infringir el reglamento interno del club.

"Por todo lo ocurrido esta semana, lo que lamento y me siento decepcionado. Por mucho que nosotros tengamos la estructura en el grupo muy clara, el individuo es responsable por sus hechos y sus actos. La responsabilidad se puede repartir, pero para las cosas puntuales el individuo tiene que tener sus responsabilidades", enfatizó.

"Mis expectativas las comunico claramente y las tengo escritas, esas se aplican a las normas y regímenes internos. Yo siempre estoy encima, si uno no quiere escuchar u obedecer por el bien de todos las consecuencias las tienen que asumir".

"Yo pienso que hay momentos en los que no hay que hablar y es mejor demostrar el compromiso, si hay o no, eso es muy fácil de ver. Si hay capacidad de levantarnos, va a haber una respuesta del grupo", puntualizó.

🚨⚪️🔴 Exclusive: La Liga side Almería make formal contact to appoint Veljko Paunović as new head coach.



Negotiations ongoing as there’s exit clause into his contract at Chivas 🇲🇽



Discussions taking place to make it happen.



Paunović, open to return after playing there in 2008. pic.twitter.com/zAVwjoxQhQ