Vengo al Atlanta United, porque puedo triunfar: Gonzalo Pineda

CIUDAD DE MÉXICO.- Gonzalo Pineda dio el gran salto, era comentarista en Estados Unidos, después auxiliar técnico en el Seattle Sounders y ahora es el técnico en jefe del Atlanta United, un equipo que quiere salir de una crisis interna creada por su anterior técnico Gabriel Heinze.

¿Por qué empezar su carrera en un club que está dolido? El mexicano, que como jugador nació en Pumas de la Universidad es claro. "Vengo aquí, porque aquí puedo triunfar".

En su primera rueda de prensa como técnico, Pineda mencionó: "Se que en los últimos tiempos se ha hablado que ha habido muchos problemas aquí, pero no entiendo por qué se dice eso. 'El Tata' Martino se fue siendo campeón, Frank de Bier se fue siendo campeón de su división y si quizá con Heinze no se dieron las cosas, pero así pasa hasta en los mejores clubes. Asumí el cargo porque sé que habrá transparencia en el club, no habrá secretos, sé que aquí se pueden hacer las cosas bien".

Abrir camino para otros técnicos, "dependerá de lo bien o mal que me vaya aquí. Sé que hay muchos entrenadores jóvenes que han ido a estudiar a Europa o han tomado equipos en otras partes del mundo, pero al final lo que vale son los resultados, y eso es lo que ayudará para saber si se puede dejar huella o abrir las puertas de otros técnicos".

Sus expectativas, más allá de imponer una forma de juego, es "implementar pasión, me forjé en Pumas y ahí todo se hace con mucha pasión, entrega, y más allá de 4-3-3, el jugar con extremos cambiados, el falso nueve o que el contención se meta entre los centrales, lo importante es que todos estén convencidos de que aquí nada saldrá, si no hay entrega, profesionalismo y pasión, mucha pasión".