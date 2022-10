Aproximadamente 2,9 millones de boletos se han vendido para el Mundial de Qatar, informaron el lunes la FIFA y los organizadores, con lo que quedan disponibles el 7% de las entradas para el torneo que arranca el próximo mes.

En el ranking de venta de entradas, Estados Unidos, Arabia Saudí e Inglaterra son los tres primeros países que más boletos han adquirido fuera de Qatar. En tanto, México lidera en cuanto a la venta de paquetes de hospitalidad corporativa.

Se pondrán a la venta más entradas a medida que se acerque la fecha de inicio del torneo, el 20 de noviembre, dijo el director de operaciones de la FIFA Colin Smith en una conferencia de prensa en Doha junto a los organizadores qataris.

Usualmente se pueden conseguir entradas en las últimas semanas debido a que los patrocinadores y federaciones miembro de la FIFA empiezan a devolver sus cuotas.

🇭🇷 @HNS_CFF had their eyes firmly on upsets in the 2018 #FIFAWorldCup.



How far will they go in Qatar? 🔴⚪️🔵