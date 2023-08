Verstappen bajo escrutinio por exceso de velocidad en Mónaco

Max Verstappen podría ser sancionado por conducir a exceso de velocidad en las calles de Mónaco.

A través de un video publicado en redes sociales, se puede observar al bicampeón de la Fórmula Uno a bordo del Aston Martin Valkyrie por el túnel de Canta-Galet desafiando varias reglas de tránsito.

El corredor neerlandés alcanzó los 124 kilómetros por hora a pesar de rebasar el límite de velocidad establecido que son 90 kilómetros por hora (km/h). Además de mantenerse en el carril izquierdo, lo cual también está prohibido.

Max Verstappen driving Adrian Newey’s unique masterpieces with one hand and wearing headsets 🎧 bro thinks he is in a stream

pic.twitter.com/0r8MhqVMfN