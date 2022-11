Verstappen y Checo Pérez se concentran en la F1; dejan atrás los problemas

El campeón de la Fórmula Uno Max Verstappen se clasificó para la primera posición de largada del Gran Premio de Abu Dabi el sábado y su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, para la segunda.

Verstappen, que busca extender su propio récord al ganar su 15ta carrera de la temporada, registró una vuelta de 1 minuto, 23.824 segundos, superando a Pérez por .228 segundos. El mexicano disputa el segundo puesto en el campeonato de pilotos con Charles Leclerc, de Ferrari, quien fue tercero a 0.40 de Pérez.

The final starting grid of the season 👀#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/yX9sIGeIx8