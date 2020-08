Verstappen somete a los Mercedes y gana el GP 70 Aniversario

Silverstone.- Max Verstappen rompió la supremacía de Mercedes al llevarse la victoria en el Gran Premio 70 Aniversario en el circuito de Silverstone.

El piloto holandés de Red Bull superó a los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Con una magistral gestión de sus neumáticos, Verstappen cruzó la meta con una diferencia de 11,3 segundos sobre Hamilton.

Mercedes se presentó al circuito inglés con la expectativa de conseguir su quinta victoria en igual número de carreras esta temporada.

Pero tanto Hamilton como Bottas tuvieron dificultades con sus neumáticos.

YESS BOYSS!! I’m incredibly happy with this win, I didn’t see this one coming! 💪 Thanks to @redbullracing and @HondaRacingF1 for their continued hard work 👏 Now let’s celebrate and hydrate🏆🍾👏 #KeepPushing # F170 🇬🇧 pic.twitter.com/hpymhkoq79