Verstappen queda primero en la práctica del GP de Japón 2023

Max Verstappen dejó claro que lo sucedido en el Gran Premio de Singapur fue un error en la ‘Matrix’.

Con el acelerador a fondo, el piloto neerlandés quedó primero en la Práctica 1 del Gran Premio de Japón y le recordó al mundo por qué es líder del Campeonato de Pilotos de la Temporada 2023 de la Fórmula 1 con 374 puntos, a 151 de su coequipero y más cercano perseguidor, el mexicano Sergio Pérez (223), quien finalizó en la posición 11.

Off the pace one week ago, but back to their sparkling best in Suzuka@Max33Verstappen has plenty to smile about after Friday#JapaneseGP #F1https://t.co/S0TWYXmdg1