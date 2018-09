Veteranos de guerra promueven el #BoycottTheNFL

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy comienza una nueva temporada de la NFL con el duelo entre los campeones Philadelphia Eagles y Atlanta Falcons. El comisionado de la liga, Roger Goodell, emitió un comunicado para conmemorar el inicio de la campaña 2018 en sus redes sociales, mismo que recibió una oleada de críticas.

El movimiento orquestado por Colin Kaepernick que consiste en arrodillarse durante el Himno de Estados Unidos a modo de protesta por la violencia policiaca, y que recién volvió a estar en el ojo del huracán tras un anuncio de Nike en apoyo al exquarterback de San Francisco 49ers, es la razón de dichos ataques, provenientes de veteranos de guerra en su mayoría, informa el portal de noticias mediotiempo.com.

“Y millones como yo, un veterano de la marina, no la veremos por la atroz manera en que has manejado mal la controversia sobre el arrodillamiento. Tus palabras, como tus acciones, suenan huecas”, tuiteó el usuario de la cuenta @MatthewBetley.

Los críticos de Goodell y la NFL alegan que su falta de ‘mano dura’ es la razón por la que estas manifestaciones se han salido de control y faltan al respeto a su lábaro patrio. Ahora también claman un boicot contra la marca de la palomita, que viste a todos los equipos de la liga y recién mostró su apoyo a The Kap.

We have waited months to say this, Football. Is. Back...#Kickoff2018 pic.twitter.com/zz8fEr8MTI