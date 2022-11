En “vibrante segundo tiempo”, Ghana derrota 3-2 a Surcorea

Mohammed Kudus facturó el gol de la victoria luego que Corea del Sur niveló el marcador en la segunda parte, y Ghana se mantuvo con vida en la Copa Mundial, imponiéndose 3-2 el lunes.

Kudus anotó su segundo gol a los 68 minutos, después que los surcoreanos habían reaccionado al inicio de la segunda mitad con un doblete de Cho Geu-sung.

Ghana se fue al descanso con una ventaja 2-0, labrada con el tanto de Mohammed Salisu a los 24 y el primero de Kudus a los 34.

El seleccionado africano venía de caer 3-2 ante Portugal en su debut en el Grupo H y estaba obligado a sumar puntos para poder seguir prendido en la carrera por los dos boletos a los octavos de final.

Cho perforó las redes dos veces en un lapso de tres minutos para poner un 2-2 transitorio.

