Sale a la luz video de luchadora brutalmente golpeada por su esposo

ESTADOS UNIDOS.- Un video y un audio de la brutal agresión que sufrió la luchadora de artes marciales mixtas, Rachael Ostovich, por parte de su esposo, el también luchador Arnold Berdon III, fueron divulgados recientemente por un medio hawaiano.

De acuerdo a RT, Ostovich, quien pertenece a la 'Ultimate Fighting Championship' (UFC), estuvo hospitalizada tras la golpiza de la que huyó al saltar desnuda por una ventana del balcón de su casa el pasado 18 de noviembre, según Hawaii News Now.

"¡Te voy a matar, te voy a matar!", le gritaba el luchador de la MMA (artes marciales mixtas) mientras se escuchaban golpes, el llanto y las súplicas de la mujer.

"Eres jodidamente hermosa y puedes conseguir a quien quieras. Te voy a asesinar, te voy a asesinar", le gritaba su pareja.

"Me golpeó repetidamente en la cabeza, en la cara, en las costillas", explicó la llamada 'Wonder Woman' en su petición de una orden de restricción temporal.

Only on HNN, violent cell phone recording of assault that sent UFC's Rachael Ostovich to hospital w/serious injuries. This recording, mostly audio, is why HPD wanted attempted murder charge for husband, MMA’s Arnold Berdon, prosecutors went w/ assault: https://t.co/7GwrobX5WQ pic.twitter.com/b0JtmddJVT