VIDEO: "Canelo" Álvarez se va a los golpes contra Plant en conferencia de prensa

La primera conferencia de prensa entre Saúl Álvarez y Caleb Plant terminó a los golpes. El boxeador mexicano y el estadounidense protagonizaron una caliente conferencia de prensa, en la que no soportaron estar frente a frente.

El "Canelo" y el estadounidense se enfrascaron en un duelo verbal que pasó a los golpes después de que el tapatío empujó a Plant, quien respondió con un par de golpes, al igual que el mexicano. De hecho, Caleb resultó con un ligero corte en el pómulo derecho.

Ante la gresca, ambos fueron separados por sus respectivos equipos de trabajo.

Don’t talk about my mom. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE

Álvarez y Plant se enfrentarán el 6 de noviembre en Las Vegas por ser el campeón absoluto de los supermedianos.

🇲🇽 Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. ¡Vamos por el cinturón que nos falta!



🇺🇸 This Nov 6th we’ll put mexican boxing on top. Going for the missing belt!#Undisputed #CaneloPlant@Hennessy @ValueGF pic.twitter.com/cxOjrZbzJh