VIDEO: Acusan de maltrato animal a Christian Pulisic jugador del Chelsea

INGLATERRA.- Envuelto en polémica quedó la figura del Chelsea, después que una organización en defensa de los derechos de los animales lo acusara de “maltrato animal” por un video que el mismo futbolista subió a las redes sociales.

Christian Pulisic, a quien se lo ve haciendo trucos con una pelota sentado en la borda de un barco sobre un pez de gran tamaño, hasta que finalmente cae al agua y golpea al animal.

En las imágenes, el joven estadounidense de 22 años, aparece junto con un grupo de personas, una de las cuales tiene amarrado con una línea de pesca al mero gigante.

Christian Pulisic living on the edge 😭 @brfootball



(via @cpulisic_10) pic.twitter.com/dAAv6dvFnV