Video: Eric Dier sube hasta las gradas para agredir a un espectador

Londres.- El mediocampista de Tottenham Eric Dier afronta un expediente disciplinario por parte de la federación inglesa por saltar a las gradas por confrontar a un hincha que al parecer había tenido una discusión con el hermano del futbolista.

La FA informó el jueves que las acciones de Dier fueron "inapropiadas y/o amenazadoras". El jugador tiene hasta el 8 de mayo para responder.

Dier tuvo que ser contenido luego que brincó sobre los carteles publicitarios y trepar varias filas de asientos para atacar al espectador, luego que Tottenham perdió con Norwich en una definición por penales en la Copa FA el 4 de marzo.

#ericdier just hurdled some seats next to me in what I thought was going to be a warm embrace / shirt giveaway but apparently he came to punch a fan for racist abuse on Gedson Fernandes. Well done to him! pic.twitter.com/JxvaSgExex