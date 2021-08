Video: Estrella de la NBA salva a su hijo de ahogarse en una piscina

ESTADOS UNIDOS.- El actual jugador de los Philadelphia 76ers de la NBA, Andre Drummond, compartió este jueves en sus redes sociales un escalofriante video en el que se ve a su hijo de 2 años cayendo a las profundidades de una piscina.

NOT ALL HEROS WEAR CAPES 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

A parents worst nightmare….. Feat my son & I 😂😂



No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk