VIDEO: Luchador de MMA ‘aplasta' la nariz a su rival con una pata

ESTADOS UNIDOS.- Durante el combate que se llevó a cabo para el Bellator 258, que se celebró en Connecticut, el luchador estadounidense Derek Anderson sufrió una espantosa lesión luego de que el británico Michael Page le conectara una contundente patada en el rostro.

El combate de peso wélter se celebró este viernes en Connecticut. A penas durante el primer asalto, el peleador Page lanzó su pie izquierdo a la cara de su rival, alcanzándolo impactar la patada en la nariz.

En el video se aprecia como la nariz de Anderson quedó 'aplastada' y completamente rota. Aunque el luchador consiguió levantarse y aguantó hasta el final del asalto, los médicos determinaron que el peleador no estaba en condiciones.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

