Video: Policías golpean a esposa embarazada de Alfredo Saldívar, portero de Pumas

Luis Ángel Amescua Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariana Clemente, esposa de Alfredo Saldívar, portero de los Pumas, denunció a través de sus redes sociales una agresión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En un video que subió a su cuenta de Twitter (@Marianagrl) se observa como varios policías increpan a Mariana y su esposo, quienes se encontraban en un auto sobre Avenida Revolución.

"Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó.

"Adjunto fotos! Estoy embarazada de 18 semanas y medio es increíble que hagan esto a una familia que no está haciendo absolutamente nada", publicó la esposa del futbolista.

Vean vean es increíble! pic.twitter.com/KUfBTjHLEL — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

La Unidad de Contacto del Secretario SSCCDMX contestó al tuit que levantaba el reporte.