Video promocional del PSG irrita a Mbappé y genera polémica

El Paris Saint-Germain hizo enfadar a Kylian Mbappé por dejarle como el foco de atención en un video promocional que excluyó a Lionel Messi, Neymar y otros compañeros.

“El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es el Kylian Saint-Germain " .

Mbappé es el único individuo que habla en el video que el club envió esta semana a sus aficionados con el objetivo de adquirir abonos para la próxima temporada. Compañeros, como el arquero Gianluigi Donnarumma, aparecen en acción durante partidos.

En el video, Mbappé reflexiona sobre la importancia de los aficionados para el club de su ciudad natal.

Fue enviado días después que Messi fue abucheado por algunos sectores de la grada en el Parque de los Príncipes previo a la derrota 1-0 que los líderes de la liga francesa sufrieron el domingo ante Lyon.

El astro de 24 años escribió que en “ningún momento” se le informó sobre el propósito de la entrevista realizada dentro del estadio.

🚨 "El PSG no es el Kylian Saint Germain". Kylian Mbappé muestra públicamente su enfado con el PSG por no avisarle que usaría su imagen para la campaña de abonos de la próxima temporada. A esto se refería Florentino con lo de "este no es mi Mbappé". pic.twitter.com/EhfLXc4mZf