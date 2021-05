VIDEO: Terrible sumisión de brasileño termina en fractura de brazo; UFC 262

ESTADOS UNIDOS.- Durante el evento UFC 262, celebrado este sábado en el Toyota Center de Houston (Texas, EE.UU.). El luchador brasileño de artes marciales mixtas en la categoría de peso medio André Muniz, fracturó el brazo a su compatriota Ronaldo 'Jacaré' Souza durante un sumisión.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Muniz ganó el combate tras aplicarle una sumisión que culmino con una palanca de brazo a Souza y al mantener la presión se oyó un chasquido, momento en que el árbitro dio por terminada la contienda.

El desenlace de la pelea generó numerosas reacciones en las redes y fue comentada por varios luchadores de la UFC.

"Jacaré ni siquiera se inmutó... Eso es una locura del siguiente nivel", comentó el peso semipesado Anthony Smith. "Oh, hombre. No puedo ver esto. Me siento mal por Jacaré", tuiteó el excampeón de peso medio Chris Weidman.