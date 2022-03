Tras violencia en Querétaro, Liga MX suspende partidos del domingo

Luego del violento enfrentamiento en el partido que se disputaban Atlas contra Los Gallos, en el estadio de La Corregidora en Querétaro, Mike Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, anunció la suspensión de los encuentros restantes de la Jornada 9 este domingo.

Con este anuncio los partidos suspendidos son Pumas vs Mazatlán; Pachuca vs Tigres y Tijuana vs. Atlético de San Luis.

“Es una situación de violencia grave que nos, ocupa, nos preocupa y obliga a actuar enérgicamente contra los responsables”, dijo en un video.

Igualmente informó que se mantiene al pendiente de la salud de las personas heridas y que colabora con las autoridades para levantar las denuncias correspondientes.

Prometió sanciones ejemplares y que se revisarán los protocolos para garantizar un entorno seguro y familiar.

El presidente ejecutivo de la #LigaBBVAMX, @MikelArriolaP, anuncia que los partidos restantes de la Jornada 9 serán suspendidos en solidaridad con los afectados por los hechos del Estadio La Corregidora.#GritaXLaPaz pic.twitter.com/sDwXjQO56r — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 6, 2022

El hecho, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo rápidamente, motivó la descalificación del Club Querétaro debido a que el enfrentamiento se desbordó.

En redes sociales los videos que circulaban mostraban a una la afición golpeándose entre sí, mientras que por otro lado se compartieron estampas de familias con menores de edad intentando huir de la trifulca.

Por este motivo en redes sociales se viralizó una imagen con el #DesafilienAQueretaro.

Si bien, en un principio se habló de que había al menos 17 muertos como resultado de la golpiza, este dato no fue confirmado por las autoridades estatales.

Incluso, la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro informó a través de sus redes sociales que tenía registro de 22 personas lesionadas, de las cuales, nueve requirieron traslado hospitalario.

Derivado de los hechos registrados la tarde de este sábado en el estadio Corregidora, la CEPC informa que hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas, 22 personas lesionadas, 9 de ellos trasladados al Hospital General y de estos, dos de ellos de gravedad. — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) March 6, 2022

Cancelan la carrera Gallos

Tras el fatal desenlace que tuvo el partido entre el Atlas y Querétaro, el Club Querétaro anunció la cancelación de la “Carrera Gallos 2022”, cuyo inicio estaba programado para las 6:35 de la mañana de este domingo 6 de marzo.