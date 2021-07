Vuelven los franceses: Gignac y Thauvin regresan a Tigres tras su paso por Tokio 2020

André-Pierre Gignac y Florian Thauvin regresaron a Monterrey, después de participar con la selección de Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio, para unirse a la disciplina de los Tigres, aunque descartaron que puedan estar en el juego contra Toluca del fin de semana.

Gignac se enteró que en la ciudad regia hubo aficionados felinos que apoyaron más a la selección gala que a México en el duelo directo que tuvieron...

"Miren, yo agradezco mucho el gesto de mi gente, pero al final pues hay que apoyar a su selección. Somos algo raros aquí. Yo, por cierto, estoy con México, a pesar de que nos eliminaron".

Hubo muchas críticas a Thauvin por lo mostrado en los partidos en Japón, y ante eso, el delantero mencionó: "No fue fácil para nadie. Yo también fallé (a pesar de que hizo cuatro goles). Intentamos formar un equipo con grandes jugadores jóvenes, pero que no tienen experiencia. No tuvimos tiempo para entrenar, practicamos dos semanas antes del inicio del torneo y sólo jugamos un partido de preparación. En algún momento voy a hablar de algunos dirigentes del futbol de mi país que no quisieron prestar a sus jugadores para este proceso, ustedes sí lo hicieron y ahí están las consecuencias, nosotros no... Espero que para los próximos Juegos (que serán en Francia) ahí sí den el apoyo. Yo fui con toda la ilusión de apoyar, nunca le voy a decir no a una selección".