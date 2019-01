Agencias

MELBOURNE, Australia.- Novak Djokovic cayó este martes ante el suizo Stanislas Wawrinka en un trepidante partido a cinco sets en los cuartos de final del Abierto de Australia, una derrota que puso fin a una racha de 25 triunfos en Melbourne Park.

Wawrinka había perdido en 14 ocasiones frente al serbio, hasta derrotarlo esta vez por 2-6, 6-4, 6-2, 3-6, 9-7 en cuatro horas en la Arena Rod Laver, informa The Associated Press.

El año pasado, Djokovic mantuvo a raya a Wawrinka 12-10 en el quinto set de un partido de cuartos de final de cinco horas -el partido de Grand Slam más largo de la temporada- y lo venció nuevamente en cinco sets en las semifinales del US Open.

Esta vez le tocó el turno al suizo, quien llegó a semifinales de un gran torneo por apenas segunda vez en su carrera.

"El año pasado fue muy duro, pero regresé y este año es un nuevo año", dijo. "Lo intenté todo. Es un campeón increíble. Nunca se rinde. Me siento muy, muy, muy, muy, muy, muy feliz".

Djokovic buscaba su cuarto título consecutivo del Abierto de Australia, y quinto en total.

Suspensión por lluvia

En este partido de cuatro horas hubo devoluciones para el asombro. Los dos jugadores parecían atónitos al ver algunas de las pelotas que regresaban del otro lado. Hubo una suspensión de cinco minutos por lluvia en el quinto estando 5-5 y el saque para Wawrinka.

En varias ocasiones Djokovic alzó la mano con el pulgar y el dedo medio juntos para mostrar que un tiro había caído sobre la línea o salido por muy poco.

Tras un intercambio de break points en el quinto set, Djokovic tuvo que sacar constantemente para seguir en el juego y la presión acabó por agotarlo.

Después de tantos disparos extraordinarios, fue una devolución de saque corta de Wawrinka la que preparó la escena para el match point. Djokovic subió a la red, pero su tiro cruzado salió desviado. Erró una volea en match point para su primera derrota desde que Rafael Nadal lo venció en la final del último US Open, y terminó una racha de 28 triunfos.

"Aprovechó sus oportunidades. Mereció su gran triunfo", dijo Djokovic. "No hay nada que decir. Puse lo mejor de mí, todo. Esta vez no pudo ser".

"Demostró su fuerza mental y mereció ganar, lo único que puedo decir es que lo felicito".

Primera caída desde 2010

Djokovic no había perdido en este torneo desde 2010, cuando cayó ante Jo-Wilfried Tsonga en cuartos de final y había sido, sin lugar a dudas, el mejor jugador en la Arena Rod Laver desde 2011.

Tras el sorteo se le colocó la etiqueta de favorito ya que quedó en la llave opuesta a Nadal, el primero del ranking de la ATP, el campeón de Wimbledon Andy Murray y el ganador de 17 torneos de Grand Slam Roger Federer.

Por las otras semifinales

El miércoles Nadal se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov en cuartos de final mientras Murray y Federer disputarán el otro partido.

Tomas Berdych llegó a su primera semifinal en Australia -completando así su participación en semifinales en todos los Grand Slams- cuando derrotó al tercer preclasificado, el español David Ferrer, 6-1, 6-4, 2-6, 6-4.

El finalista de Wimbledon en 2010 puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas en semifinales en Melbourne Park.

El español David Ferrer, quien llegó a las semifinales en las tres ediciones previas de esta justa evidenció su frustración al recriminarse tras perder puntos y empujar al juez de línea tras romper el servicio a Berdych en el sexto game del tercer set.

Ferrer dijo que fue un accidente "en un momento de nervios" mientras iba por su toalla. "Fue nada, me disculpé después de eso".

El jugador podría ser sancionado por tocar a uno de los jueces del encuentro.

Bouchard hace historia

Por su parte, en su primer Abierto de Australia y jugando con absoluto desparpajo para sus 19 años, Eugenie Bouchard desembarcó en las semifinales al venir de atrás para vencer 7-5, 5-7, 6-2 a Ana Ivanovic.

Ivanovic había derrotado en la ronda previa a la primera de la clasificación Serena Williams lo que fue una sorpresa mayúscula. La tercera preclasificada Maria Sharapova también fue eliminada en la cuarta ronda. La campeona defensora Victoria Azarenka jugará en cuartos de final el miércoles.

Bouchard se convirtió en la primera tenista canadiense en alcanzar la ronda de las cuatro mejores en el torneo australiano.

Bouchard no se dejó intimidar por las circunstancias del momento y planteó un metódico tenis frente a la serbia Ivanovic.

La canadiense subió a la red 24 ocasiones y ganó 19 de esos puntos. Quebró el servicio de su rival siete veces incluyendo el último game y tuvo que esperar durante un receso largo cuando estaba arriba 4-3 mientras su oponente recibía atención médica.

'No es una sorpresa'

"He estado haciendo esto desde que tenía cinco años y he trabajado toda mi vida para ello. He sacrificado mucho para esto así que no es exactamente una sorpresa", dijo "Siempre espero hacer las cosas bien".

Su rival de turno será la china y cuarta preclasificada Li Na, dos veces subcampeona del primer Grand Slam de la temporada.

Li, quien a primera hora despachó 6-2, 6-2 a la italiana Flavia Pennetta, deberá medirse con una adolescente por tercera ocasión en el certamen.

En un duelo de mujeres que el próximo mes cumplirá 32 años, Pennetta quedó tan frustrada que se tapó el rostro con una toalla durante una pausa al ir perdiendo 5-0 en el set inicial.

Luego de vencer a dos rivales de 16 años en las rondas iniciales y levantar un match point ante Lucie Safarova en la tercera, la china fue como una tromba ante Pennetta.

"Después de salvar ese match point, mi confianza se ha disparado", dijo Li en una entrevista a pie de cancha. "Me tengo más confianza".

En todo el partido, Li cedió su saque en solo una ocasión, cuando estaba arriba 5-0 en el primer set, y selló el trámite de 67 minutos con una devolución de derecha que agarró a Pennetta a contra marcha.

Li sucumbió ante la vigente bicampeona bielorrusa Victoria Azarenka en la final del año pasado y contra Kim Clijsters en 2011.

Azarenka, quien busca un tercer título seguido aquí, tiene su cita de cuartos de final contra Agnieszka Radwanska el miércoles.