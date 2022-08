Williams: “Empezó la cuenta regresiva” para dejar el tenis

Serena Williams dice que “empezó la cuenta regresiva” y que está lista para dejar el tenis después de ganar 23 Grand Slams, tener otro hijo y dedicarse a sus negocios.

En un artículo distribuido el martes por la revista Vogue y en su cuenta de Instagram, Williams no dijo cuándo se retirará, pero quedó latente la posibilidad de que lo haga tras el US Open que empieza el 29 de agosto en Nueva York.

“Llega un momento en la vida en el que tienen que decidir cambiar de rumbo. Es un momento duro cuando lo que haces te gusta mucho. Adoro el tenis. Pero ahora empezó la cuenta regresiva”, expresó Williams en Instagram. “Tengo que enfocarme en ser mamá, en mis necesidades espirituales y en descubrir finalmente una Serena distinta, pero igualmente fenomenal. Voy a disfrutar mucho estas próximas semanas”.

Acotó que no le gusta la palabra retiro y que prefiere pensar que está en una etapa de su vida en la que está “tomando distancia del tenis para dedicarme a otras cosas que son importantes para mí”.

“Sufro mucho. Es más duro de lo que jamás imaginé. Lo detesto. Detesto verme en esta encrucijada”, se lamentó, aludiendo a su retiro. “Me digo todo el tiempo, ’ojalá me resultase fácil, pero no es así. Estoy hecha pedazos. No quiero que esto se acabe, pero al mismo tiempo estoy lista para lo que se viene”.