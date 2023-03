World Athletics prohíbe a personas transgénero competir en categorías femeninas

La federación internacional de atletismo decidió el jueves que las atletas transgénero no podrán participar en pruebas internacionales, y también acordó nuevas reglas que impedirán competir a Caster Semenya y otras atletas con diferencia de desarrollo sexual.

En un par de decisiones que seguramente provocarán indignación, el Consejo de World Athletics adoptó las mismas normas aprobadas por la natación el año pasado, al prohibir la participación de atletas que han hecho la transición de hombre a mujer y que hayan pasado la pubertad masculina.

Ninguna atleta con esas características compite actualmente al más alto nivel del atletismo.

The World Athletics Council has made a number of important decisions regarding the future participation of the Russian and Belarusian Member Federations in athletics, and the eligibility regulations for athletes who are transgender or who have Differences of Sexual Development.