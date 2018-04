The Undertaker se quedará fuera de la WrestleMania

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- "Nunca te rindas", es el lema que caracteriza a John Cena , ya que lo muestra en una de sus prendas cada vez que sale al ring. Sin embargo, el 'Marine' parece haber 'tirado la toalla' con respecto a su lucha contra The Undertaker en WrestleMania 34.

En el último WWE RAW previo al megaevento, John Cenavolvió a realizar la misma secuencia que viene realizando hace cuatro semanas a la espera de The Undertaker. Al igual que las otras veces, el excampeón no encontró respuesta del 'Enterrador'.

Con WrestleMania 34 a pocos días, John Cena aceptó lo que parecía obvio en el último WWE RAW, The Undertaker no iba a aparecer. Así, informó que irá al megaevento como espectador, no sin antes dejarle un último recado a 'Taker'.

"The Undertaker, durante cuatro semanas, la gente te ha esperado, pero no haz tenido la decencia de levantarte y hacer algo. Puedes ignorarme, pero eres un hombre muerto caminando cuando no tomas en cuenta al público", dijo John Cena.

"Es obvio para todos que el año pasado dejaste tu sombrero y atuendo en el ring. Pero ahora quedó demostrado que dejaste las agallas en tu casa", agregó John Cena, antes de salir del último WWE RAW antes de WrestleMania 34.

The Undertaker ostenta la mayor marca de victorias de WrestleMania y ha derrotado a varias leyendas; sin embargo, se perderá la edición 34 de la 'Vitrina de los Inmortales'. Pero esta no es la única en la que el 'Hombre Muerto' queda fuera, ya que hubieron otros eventos grandes de la WWE en los que no estuvo presente.

La primera vez que Taker no estuvo en un WrestleMania fue en la edición número X, ya que tenía una lesión en la espalda que lo mantuvo fuera de los encordados por un tiempo. Lo interesante es que en WM X apareció un doble del Undertaker, manejado por Ted DiBiase. Meses después Mark Calaway (nombre real del Enterrador) reaparece y mantiene una rivalidad con el otro Taker que terminó en SummerSlam 1994.

El otro Tazón de la lucha libre que se perdió el 'Dueño de las criaturas de la noche' fue el 2000 por una lesión en uno de sus bíceps. Tras ello, el personaje fue modificado y regresó como un motociclista rebelde, el cual fue apodado 'The American Bad Ass'.

