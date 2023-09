Yamal se convierte en el jugador más joven en anotar con España

Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en anotar con la Selección de España en el triunfo por 1-7 ante Georgia en el compromiso por la jornada 5 de eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2024, el juego se celebró en el Estadio Boris Paichadze en Tbilisi.

A sus 16 años y 57 días, Yamal anotó a los 74 minutos para redondear la goleada y con lo superó la marca que previamente había impuesto Gavi.

El cual hizo su gol con la “Furia Roja” cuando tenía 17 años y 10 meses.

Lamine entró de cambio en la primera mitad.

Para convertirse también en el jugador más joven en disputar un duelo con España.

El récord anterior le pertenecía igualmente a Gavi, quien ingresó con 17 años y 62 días.

Morata abrió el marcador a los 22 minutos y volvió a anotar a los 40.

Solomon Kvirkvelia realizó un autogol a los 27 minutos en favor de los visitantes.

Dani Olmo agregó otro a los 38 por lo que España se fue al descanso arriba por 4-0.

Giorgi Chakvetadze acercó a los locales cuatro minutos después del medio tiempo.

Álvaro Morata completó su hat trick a los 65 minutos.

Nico Williams convirtió el sexto para los visitantes a los 68.

Yamal redondeó el histórico día con un zurdazo convirtiendo un golazo y finiquitando el 1-7.

Con este contundente triunfo “La Roja”, se colocaron como segundos en el Grupo A con seis puntos después de tres encuentros disputados.

Lamine Yamal Nasraoui Ebana surgió de la Masía, es delantero en el Barcelona, el entrenador Xavi Hernández le ha dado la confianza y ya forma parte del primer equipo.

Se ha vuelto un elemento importante y una promesa que tiene mucho para seguir creciendo, en esta temporada 2023/24 pretende ganarse la titularidad y ayudar en la búsqueda de más títulos.

