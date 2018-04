¡Oficial! Yasser Corona se retira del fútbol tras lesión

Agencia

Ciudad de México.- Yasser Corona anunció de manera oficial que se retira del fútbol profesional luego de un fuerte golpe que recibió en la cabeza en un partido de Copa MX entre Tijuana y Correcaminos, que se celebró el 31 de enero del 2017 y del cual no se pudo recuperar al 100 por ciento.

En una carta que publicó en sus redes sociales agradece todo lo que le ha dado y quitado el futbol: “Y aunque seguiré disfrutando de ti, ya no será lo mismo, porque para mi mala fortuna, mi cuerpo no me lo permite más. Sí, fue un golpe duro el que me di, y es por ello que dejaré de jugarte”, dijo según el portal ESPN.

En el texto, el ex defensa central agradece a todos los clubes en los que militó, además de la Selección Mexicana: “Ahora desde el otro lado de la línea, del lado en el que disfruta viendo jugar a los demás y aprendiendo del juego”.

Cierra el emotivo escrito disculpándose con Ezequiel Orozco, quien el 16 de marzo perdió la batalla contra el cáncer: “Perdón Cheque, sé que te dije que volvería. Por siempre estará presente hermano. Gracias infinitas para ti”.

Corona debutó en el máximo circuito el 12 de noviembre del 2006 con la playera del Morelia, luego pasó a Mérida en el Ascenso MX. En el 2009 volvió a Primera con Jaguares, un año más tarde fichó con Puebla y en el 2011 regresó a Monarcas. En el 2013 militó con San Luis. Con Querétaro jugó tres años y del Apertura 2016 al Clausura 2017 vivió sus últimos días como profesional con Tijuana.

El club Tijuana también compartió la carta del jugador que añade: "Gracias por todo lo que me has dado. Esta vida —que casi se me acaba aquel ya lejano 31 de enero— la he tenido y he disfrutado gracias a ti. Y también gracias a ti, hoy puedo disfrutar aún más a mi familia".

"Gracias familia, amigos, jugadores, entrenadores, doctores, rehabilitadores, enfermeros y medios de comunicación. Gracias Arturo, Robert, Nacho y Jorge. Gracias mamá, gracias papá, gracias hermano", añade su carta.