Yuki Tsunoda, posible sustituto de Sergio ‘Checo’ Pérez en 2025

El contrato de Sergio Pérez con Red Bull finaliza en 2024, así que su lugar podría ser ocupado por el japonés Yuki Tsunoda.

Aunque en años anteriores se acostumbraba a ascender a los pilotos de AlphaTauri al equipo de las bebidas energéticas por tratarse de su semillero de talentos, desde que Max Verstappen se graduó no han encontrado a un talento similar.

Dicha situación obligó a Christian Horner, jefe del equipo austriaco, a buscar al compañero ideal fuera de su cantera, así que Checo fue la mejor opción.

Sin embargo, la competencia interna entre Verstappen y Pérez ha cambiado el ambiente en Red Bull, y quizás no haya una renovación de contrato del mexicano después de 2024, dejándole la puerta abierta a Tsunoda.

Lo cierto es que pocas veces se ha visto al corredor asiático pelear por la victoria o por los podios, algo con lo que sí ha cumplido Checo Pérez desde el 2021.

