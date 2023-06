Zague revela que Televisa no lo dejó salir del América para jugar en Europa

Uno de los jugadores más importantes en la historia de América, Luis Roberto Alves 'Zague', recordó que Televisa le impidió migrar a Europa, por lo que terminó su carrera en Necaxa.

Durante una entrevista en el podcast de Sandra De La Vega, 'La Capitana', el exfutbolista revivió ese momento en su carrera.

El ahora comentarista primero contó cuando Raúl Arias, Justino Compean y Alejandro Bocardo le hicieron la oferta de fichar con el Necaxa y aceptó sabiendo que el club seguía perteneciendo a Televisa.

"Va está bien porque no me dejaban salir del núcleo Televisa, estaba un poco esclavizado", recordó.

Luego, señaló que la televisora de San Ángel lo consideraba un elemento intransferible.

"Venían otros equipos, (decían) Zague es institucional, me acuerdo de que ofertas para Europa no me dejaron (aceptarlas) porque era la época donde pertenecías al club", puntualizó.

Por lo anterior, el exjugador de Las Águilas reconoció que sí le afectó emocionalmente la postura de Televisa.

"Medio frustrado de no poderme ir a España, Portugal e inclusive en Alemania después de la Copa América de 1993. (Me dijeron) no, no vas a salir, tú eres institucional", indicó.