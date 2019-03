Agencias

Presentado de manera oficial en el Real Madrid apenas un par de horas después del anuncio sobre su regreso, Zinedine Zidane anticipó que para la próxima temporada serán necesarios varios cambios en el club, del cual dio a entender que nunca se fue. Como si los nueves meses de su ausencia solo hubieran sido un descanso sabático, el francés aclaró que lo inminente es ver por los 11 partidos que les quedan en LaLiga, para luego charlar con el presidente Florentino Pérez sobre las modificaciones para los siguientes años.

“Cosas vamos a cambiar de todas formas, cosas tenemos que cambiar para el próximo año, pero ahora no se trata de eso, lo importante es que he vuelto y tenemos tiempo para hablar sobre todo con el presidente para lo que se pueda hacer”, señaló. Relató que a Florentino no le puede decir que no, además de que su salida en mayo pasado fue porque veía la necesidad de cambios en el club.

“Estoy contento de volver, tampoco me he ido muy lejos porque vivo aquí y contento, la verdad es muy contento de volver a trabajar con este gran club y esta plantilla sobre todo”, expresó. “La plantilla necesitaba un cambio después de ganar todo y no solo conmigo, creo que antes también porque este club es lo que tiene y había que cambiar”.

Zidane llegó a ganar muchas cosas con los merengues, entre ellos tres Champions al hilo, conformando un equipo de época (Foto de archivo: AP)

“Si pensara que puedo estropear mi primera etapa no estaría aquí. Mi corazón me dice que he descansado durante estos meses y que si me llama el Madrid tengo ganas de venir", apuntó. "Con esta camiseta gané muchas cosas, pero soy uno más de este club y ahora lo que quiero yo hacer, porque no me olvido de lo que ganamos, pero no me olvido de las cosas malas que he hecho o que hicimos todos juntos el año pasado”.

También dijo que en esta pausa recargó energías sin salir de Madrid, desde donde vio con tristeza las eliminaciones de Champions y Copa del Rey, así como la lejanía de la cima en LaLiga. Todo ello, aclarando que veía a los jugadores como suyos. “Este año nos ha pasado esto, yo desde fuera, pero para mí yo estaba dentro viendo a mis jugadores y no estoy contento de cómo las cosas han ido y ellos son los primeros”, añadió. “Pero yo estaba de entrenador el año pasado y pasó lo mismo, entonces la única cosa es ver lo que falta ahora, los 11 partidos por jugar y luego ver lo que podemos hacer en los años que viene, que es mucho más importante.

