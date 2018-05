Tras ganar la Champions, Zinedine Zidane se va del Real Madrid

Agencia

ESPAÑA.- Zinedine Zidane anunció en una rueda de prensa que tomó la determinación de ponerle punto final a su exitosa estadía en el banquillo de suplentes del Real Madrid, tras conquistar la tercera Champions League consecutiva en dos años y medio como entrenador.

El conductor del equipo llamó a una misteriosa conferencia en las primeras horas de este jueves y, sin más preámbulos, informó su determinación de abandonar el cargo en el club merengue, informa el portal Infobae.

"Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con el presidente para explicarle un poco lo que pensaba y creo que es el momento para todos", inició su breve discurso en compañía de Florentino Pérez, máximo dirigente de la institución.

Si bien no dio detalles precisos sobre qué lo motivó a marcharse, dejó en claro su postura: "Creo que es el momento, creo que los jugadores necesitan un cambio". En esa línea, añadió: "Después de tres años, veo que es el momento. Si no veo claramente que vamos a seguir ganando como yo quiero, llega un momento en el que es mejor cambiar".

El técnico francés de 45 años, recordó los silbidos que recibió por parte de la afición a mitad de la temporada cuando el equipo no encontraba el rumbo –especialmente en la Liga de España– y explicó sus sensaciones respecto a esa situación.

"Hay momentos complicados donde puedes decir: todavía soy la persona adecuada. Pero de los momentos duros no me olvido. Hay momentos bonitos, y acabamos con uno espectacular ganando la tercera Champions League, pero hay algunos complicados en la temporada y eso sí te hace reflexionar", confesó.

Zizou asumió el 4 de enero de 2016 para cubrir la vacante que había dejado la salida de Rafael Benítez. En 878 días, alcanzó un lugar de preponderancia en la historia de la institución: conquistó nueve títulos y quedó en el segundo lugar, detrás de Miguel Muñoz, quien en 14 años como técnico sumó 14 campeonatos.

"Es lo que yo pienso: después de tres años como entrenador, es difícil seguir haciendo lo que se hace. Sobre todo ganando tres Champions League. No veo tan claro seguir ganando este año. A mí me gusta ganar en cualquier cosa, no me gusta perder. Como soy ganador, si tengo la sensación de que no voy a ganar, hay que hacer un cambio", justificó su salida.

No busca otro equipo

Su paso por la entidad estuvo plagado de éxitos, pero Zidane no olvidó el punto más álgido de su estadía: cuando quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Leganés. "El peor momento en el club fue este año tras haber perdido contra el Leganés la vuelta de la Copa. Ahí sí me quedé….", remarcó.

Según el propio técnico, los jugadores del plantel se enteraron por intermedio de un mensaje de su ida y sólo mantuvo un diálogo directo con el capitán, Sergio Ramos: "Ha recibido el mensaje toda la plantilla y luego hablé con Sergio para decirle lo que iba a pasar. Él, como siempre, como capitán y persona, me dijo que respeta mi decisión. Me ha deseado suerte para el resto".

Zidane dejó en claro que no hay otro club que lo haya seducido y motorizado para tomar esta decisión, pero también aclaró que piensa seguir dirigiendo: "No estoy cansado de ser entrenador. No voy a entrenar a otro equipo, no busco otro equipo".