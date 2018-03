Es oficial: Zlatan Ibrahimovic llega a LA Galaxy

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El secreto peor guardado del fútbol salió a la luz el viernes, cuando Zlatan Ibrahimovic confirmó que jugará en LA Galaxy.

Unas horas después, el Galaxy también hizo oficial el fichaje de Zlatan en un tuit con la frase "zLAtan", informa el portal de deportes ESPN.

Qué mejor idea para la superestrella mundial con un ego enorme que mudarse a Los Ángeles, y Zlatan anunció el pase como sólo él podría haberlo hecho.

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e