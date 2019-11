Notimex/Los Ángeles

El delantero sueco Zlatan Ibrahimović y el club estadounidense LA Galaxy anunciaron este miércoles su desvinculación tras el final de la temporada 2019 de la Major League Soccer (MLS).

"Nos gustaría agradecer a Zlatan por sus contribuciones a LA Galaxy y Major League Soccer. Desde su llegada en 2018, ha influido positivamente en el deporte del futbol en Los Ángeles. Estamos agradecidos por su ética de trabajo y pasión”, declaró Chris Klein, presidente de Los Galácticos.

El ariete firmó dos productivas campañas con el club, en las cuales consiguió 52 tantos y 17 asistencias a gol en 56 juegos de temporada regular. Asimismo, apareció en el Mejor Once de la MLS durante los dos años que figuró en la competencia.

Pese a los registros goleadores obtenidos por el ex Manchester United, no pudo lograr la Bota de Oro, pues en la temporada 2018 quedó en la segunda posición detrás del venezolano Josef Martínez y el curso recién finalizado fue batido por el mexicano Carlos Vela.

En sus redes sociales, el nacido en Malmö publicó una imagen junto con un texto: “vine, miré y conquisté. Gracias @lagalaxy por hacerme sentir vivo otra vez. Para los fanáticos de Galaxy: querían Zlatan, les di Zlatan. De nada. La historia continúa... Ahora vuelvan a ver el beisbol”.

