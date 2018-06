Agencia

Ciudad de México.- Jorge Camacho, ex vocero de campaña de Margarita Zavala, expresó este jueves que su voto el próximo 1 de julio será para el candidato presidencial José Antonio Meade, por considerarlo “lo mejor para este país”.

"Siendo coherente con lo que he venido diciendo, no me veo apoyando a Anaya. Sí creo que le hizo mucho daño al PAN y a la posibilidad de que Margarita Zavala fuera la primera presidenta. En el caso de López Obrador, hay muchas cosas que me separan de su movimiento: soy testigo del daño que le hizo a Guerrero y la verdad es que no tendría razón. Por eso, en ese contexto mi voto será para José Antonio Meade", expresó en entrevista para Grupo Fórmula, según el portal El Financiero.

A través de su cuenta de Twitter y de su publicación en el periódico El Heraldo, Camacho también anunció su voto por el abanderado de 'Todos por México'.

Hoy más que un artículo quiero compartirles mi decisión. Mi voto a @JoseAMeadeK . El mejor voto útil, sin duda, es el voto que se hace a conciencia, aquel que se deposita en la urna en función de un interés superior, que en este caso es México...https://t.co/TcJANEVoNd — Jorge Camacho (@Camacho_Jorge) 31 de mayo de 2018

El ex vocero de Zavala reconoció que uno de los motivos por los que votará por el abanderado de la coalición 'Todos Por México', es por el caso de Nestora Salgado, que Meade Kuribreña mencionó durante el segundo debate presidencial.

"Uno de los puntos que me hicieron votar por él es el tema de Nestora (Salgado). El tema de Nestora yo lo traía muy claro porque, siendo diputado, tuve la oportunidad de acercarme a los padres de familia. Es uno de los temas que no se deben dejar pasar", subrayó en la entrevista radiofónica.

José Antonio Meade citó, durante el debate presidencial del 20 de mayo, un expediente en el que se señala que Salgado pidió 5 mil pesos a cambio de la libertad de Dulce Rubí.

Salgado, candidata al Senado por Morena, fue detenida el 21 de agosto de 2013, acusada presuntamente de al menos 50 secuestros y de cobrar por la liberación de personas que detenía por algún delito.

Camacho también recordó que cuando la candidata independiente Margarita Zavala decidió renunciar a su candidatura, el 16 de mayo, dijo que dejaba en libertad a sus seguidores para que tuvieran la oportunidad de decidir su voto.

"Yo espero que Margarita nos dé a conocer cuál será la decisión que tome en función del apoyo que ella dará. Ella, en coherencia, tomará la decisión que considere correcta", dijo.