MÉXICO.- Por inseguridad, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', canceló la gira de campaña que tenía programada para este domingo en la Ciudad de Monclova, Coahuila, luego del asesinato del candidato a diputado federal, Fernando Purón.

“No queremos ir a montarnos en un problema que lo tiene que resolver la autoridad de Coahuila”, dijo al finalizar un encuentro con sus seguidores en el Lienzo Charro de Santa Rosa, en Apodaca.

El Bronco condenó el asesinato del candidato a diputado federal del distrito 1 y consideró que los gobiernos estatales son los responsables de brindar seguridad a la población en general, pues aseveró que los debates pueden generar molestia en algunas personas.

“Es lamentable lo que le pasó a este candidato, los estados tienen que proteger a cualquier persona, no solo a los candidatos, porque fue de manera alevosa, saliendo de un debate, es increíble que no haya la seguridad, que no se haya puesto la seguridad en la zona para proteger a quienes tenemos que debatir”, señaló.

Además, exhortó a la Secretaría de Gobernación a reunirse con los partidos políticos para hablar sobre los riesgos a los que se enfrentan los candidatos a algún puesto de elección popular y las medidas de protección que pueden tomar.

“Los partidos políticos tienen que tener una reunión con el Secretaría de Gobernación para poder precisar qué riesgos podemos tener todos los que somos candidatos. Hay lugares en los que hay problemas donde la gente puede tomar decisiones que no son adecuadas”, explicó.

