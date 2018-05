Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los cinco candidatos presidenciales expusieron sus propuestas en materia de turismo ante un grupo de inversionistas del sector, en el marco del XVI Foro Nacional de Turismo, celebrado en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, abrió el evento a las 9 horas y dijo que no tendría problema en renegociar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pese a que al inicio de su campaña electoral aseguró que una vez en el poder no dudaría en dar marcha atrás a esta obra.

“Lo terminaríamos a más tardar a principios de 2020… No queremos cancelar la posibilidad de resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto, sino resolver el problema sin gasto o inversión excesiva… ¿Por qué no se concesiona (el nuevo aeropuerto)? Yo no tendría ningún problema. (Pero) yo no voy a destinar la mitad de la inversión pública sólo para una obra”, aseveró.

Después siguió el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, quien dijo que el sector turístico debe ser un eje prioritario para el gobierno que llegue, pues de él se desprende la generación directa de cuatro millones de empleos.

"Este asunto no debería estar a discusión, hay cosas que no se deben politizar, no todo debe ser político. ¿Dónde se construye el nuevo aeropuerto?, debe tener una lógica técnica y no una lógica política… hay que tener mucho cuidado de quién gana las elecciones para que no haya crisis económica y para que la economía siga creciendo”.

Siguió el turno de la candidata independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien aseguró que está en contra de la legalización de las drogas, especialmente de la marihuana, en zonas turísticas del país, ya que no reducirá los niveles de violencia.

Asimismo pidió a López Obrador no jugar con las posturas, “en realidad ha jugado con el aeropuerto todo el tiempo, como juega con muchas cosas, como juega con México, y lo que es lamentable es que todo dependa de su voluntad y que además cambie de opinión y lo mismo dice que el que lo hace es el Estado, al otro lo concesiona y además decide a quién concesionarlo”, destacó la abanderada independiente.

Después tomaría la palabra el otro candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, quien al igual que los demás criticó a López Obrador y nuevamente defendió esta idea que expuso por primera vez en el primer debate presidencial, la noche del domingo 22 de abril; y de ganar la elección el 1 de julio, prometió desaparecer las delegaciones federales y redireccionar ese dinero en apoyo al sector turístico y a los pueblos indígenas.

Cerró el diálogo José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la coalición Todos por México, diciendo que “México está urgido de infraestructura cultural” para convertir el turismo en desarrollo social.

“La diferencia entre México y los países más desarrollados en materia de desarrollo económico, son las condiciones de Estado de derecho, seguridad, educación, salud, e inclusión de género, por ejemplo. Pero también de desarrollo turístico, que es elemental para superar nuestra brecha de desarrollo como nación”, explicó.