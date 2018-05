Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Como parte de su agenda de trabajo, la candidata al Senado de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Marybel Villegas Canché, se reunió esta mañana con representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de Cancún, para escuchar algunas de sus necesidades.

“Para mí en lo personal era muy importante tener un acercamiento con las Organizaciones Civiles, hacer compromisos y primero que nada ser un portavoz de cada una de ellas desde el Senado de la República. Hay problemáticas estatales y municipales, por lo que las apoyaremos y les daremos seguimiento con reuniones semestrales”, dijo.

Indicó que durante la reunión participaron asociaciones de distintos rubros, entre estas las que apoyan a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, mujeres violentadas, diversidad sexual, casas hogar, jóvenes con adicciones y también las que crean proyectos en contra del maltrato animal.

“Son varias asociaciones que están congregadas y que trabajan juntas desde hace varios años, ya hemos trabajado con ellas, por eso era muy importante hacer el compromiso con ellos y ver de qué forma, a nivel federal, podamos apoyarlos para impulsar sus proyectos”.

Durante la reunión estuvieron presentes los representantes de la Federación Estatal para los Derechos Humanos de los Adultos Mayores (Fedham), Círculo Social Igualitario A. C., Comando Deportivo Militarizado, Consejo de Pueblos Mayas A. C., Movimiento Social Con Sabor a México, Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer y El Menor.

De igual forma acudieron representantes del Centro Difusor Cultura Tradiciones de Quintana Roo, Mujeres Creativas por La Paz en Quintana Roo, Olimpiadas Especiales Quintana Roo, Astra A. C., Perros de Búsqueda y Rescate de Cancún A. C., Dos Manos Más A. C. y del Club Años Dorados de la Tercera Edad A. C.