CANCÚN, Q. Roo.- Garantizar la seguridad pública es prioridad nacional, por lo que apoyará la creación de la Guardia Nacional, dijo la candidata al Senado de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Marybel Villegas Canché ante vecinos de dos de las colonias más afectadas por la inseguridad en Cancún.

Durante este fin de semana, la candidata visitó dos de las colonias con mayor índice de inseguridad en Benito Juárez para llevarles el mensaje de Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo, escuchar sus denuncias.

Villegas Canché recorrió por varias horas la colonia Tres Reyes y posteriormente el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en donde la principal queja fue la fuerte inseguridad que se vive en ambos sectores, y lo vulnerable que se sienten ante los hechos de alto impacto que se dieron en los últimos meses.

En cada casa la candidata logró percibir el temor con el que viven los vecinos de estas zonas, pues incluso aseguraron que antes de salir a dejar a sus hijos al colegio, deben de revisar alrededor para no encontrar “algo extraño” y no exponerlos a esa clase de imágenes.

“Les pido por favor que no nos acostumbremos al miedo, que no perdamos la capacidad de asombro. Me comprometo a legislar desde el Senado siempre a favor de la seguridad de los mexicanos y quintanarroenses, etiquetando recursos o apoyando proyectos sociales que combatan la inseguridad desde la raíz”, dijo.

Recalcó que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a darle seguimiento al problema de inseguridad y de violencia todos los días, atendiendo con perseverancia la problemática sin delegar la responsabilidad en ninguna instancia, en ninguna secretaría, pues va a asumir de manera directa esta responsabilidad, lo que sin duda dará tranquilidad a los mexicanos.

Recordó que otro de los principales compromisos del abanderado a la Presidencia de la República es el proyecto de integrar a todas las fuerzas policiacas y militares en una sola corporación, es decir, se creará una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública.

Durante su visita la candidata les pidió humildemente su voto por todos los candidatos de la coalición Morena-PES-PT, en cascada, el próximo primero de Julio, pues sólo con el apoyo de la mayoría de los mexicanos se podrá realizar el cambio verdadero, el cual ayudará a cambiar la historia.