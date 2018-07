Guía Práctica #Elecciones2018: Hablemos del PREP

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- María Luisa Del Carmen Alcérreca Manzanero, presidenta municipal de Othón P. Blanco, acudió a las 10:30 horas a emitir su voto.

En entrevista indicó que en general la jornada se realiza con tranquilidad. Agregó que hasta el momento no hay reporte de incidencias, salvo el retraso en algunas casillas.

“Es muy importante que salgan de la casa a hacer este acto cívico que es de suma importancia, inclusive no importa si no están en su lugar de origen, pueden salir a votar por el presidente de la República y para eso tenemos las casillas especiales, y no tenemos pretexto para no salir a ejercer este voto con responsabilidad”, señaló.