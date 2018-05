Redacción/SIPSE

CANCÚN.- A 29 días de las votaciones del primero de Julio, la candidata al Senado de la República por la alianza “Juntos Haremos Historia”, Marybel Villegas Canché, continúa con su recorrido por el Estado, llevando de en casa en casa un mensaje “muy importante”, un mensaje que unirá a los mexicanos para lograr acabar con el México de las desigualdades y el Quintana Roo en donde los ricos se creen dueños de todo.

Por la mañana, en su recorrido con los vecinos de la Región 60, la candidata expresó: “La ciudadanía se siente desprotegida, se siente insegura".

"Sé que no es la misma problemática en la Zona Norte y en la Zona Sur del Estado, pues en los municipios del sur no hay oportunidades de trabajo, no tienen posibilidades de una vida digna, no hay apoyos a los campesinos, mientras que en la Zona Norte el principal tema es la inseguridad y sobre todo la falta de compromisos de las empresas con los derechos laborales de los trabajadores”.

Aseguró que dentro del mensaje de Andrés Manuel López Obrador se busca una historia diferente para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos mayores, para los trabajadores y para el campo, pues son los sectores más olvidados por los actuales gobiernos.

Señaló que la gente ya decidió a quién va a darle su apoyo, su confianza, por lo que ahora le corresponde a ellos corresponderle al pueblo de México, estar a la altura de los ciudadanos, pues incluso harán un cambio pacífico, ordenado, pero al mismo tiempo profundo, porque se va a terminar la corrupción, la impunidad y habrá justicia.