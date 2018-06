Libertad de expresión

García | C. Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Empresarios hoteleros justifican que, el externar la preferencia por algún candidato a un cargo de elección popular como la presidencia de México, de forma pública, no es inducir al voto, pero cuando ese mensaje va dirigido, puede convertirse en un delito electoral, como es el caso de reconocido hotelero de Cancún, quien el pasado fin de mes envió a las cuentas de correo electrónico de sus 10 mil colaboradores un mensaje electoral a favor de un candidato, en video e hizo una encuesta.

El mensaje consiste en un video en el que señala ser un empresario asentado en Cancún con una compañía 100 por ciento mexicana, y da a conocer la plantilla laboral del consorcio hotelero, para luego señalar que confía en su candidato, con quien ha tenido contacto en el sector empresarial; además, reitera que los empresarios generan inversión y empleos; y remata el mensaje así: “Por eso yo, y espero que ustedes también, voten por él”.

Los empleados además del video, igual recibieron el link para responder una encuesta con una sola pregunta: Estimados colaboradores, ¿Si hoy fueran las elecciones por quién votarías? En el mensaje no indica a los trabajadores la finalidad de la encuesta.

El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y el Instituto Nacional Electoral (INE) coincidieron en que para determinar si es o no, un delito, primero debe haber una denuncia, de lo contrario ellos no pueden actuar.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) señala que ante la presunción de un delito electoral, cualquier ciudadano puede interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, las instituciones electorales o este organismo.

Tanto a nivel nacional, como local, ha sido criticado que los empresarios sugieran o condicionen a sus empleados votar por algún candidato en particular; recientemente Lorenzo Córdova Vianello, titular del INE y el Gobierno de México, hicieron un llamado al sector empresarial a no inducir el voto en sus empleados.

Libertad de expresión

“En cuanto a que algunos empresarios hayan sugerido votar por algún candidato es libertad de expresión, cada quien es libre de hacerlo, lo importante es incentivar a que todos salgan a votar, independientemente por quien voten, ya que el voto es libre y secreto, desde el sector empresarial estamos fomentando que los empleados salgan a votar, por quien ellos quieran pero que vayan a votar, y no creo que sea inducción al voto, ya que el voto es libre y secreto”, señaló Iván Ferrat Mancera, presidente de Asociados Náuticos Quintana Roo (ANQ).

El video de acuerdo con Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM), en ningún momento induce al voto, “solamente habla de sus preferencias personales”.

Al igual que en elecciones pasadas, muchas empresas hoteleras darán facilidades a sus colaboradores, ya sea llegar tarde o salir más temprano de sus centros de trabajo para ejercer su derecho a votar, agregó el líder hotelero.

“De alguna manera, es un mensaje para inducción al voto; cualquier mensaje, promoción, publicidad o similar que induzca o motive a votar, es positiva, es un derecho único y tiene valor igual en cualquier persona, es además el futuro que espera a las familias, a los pueblos, dependiendo de quién sea quién los dirija. (...) En contra estoy de motivar o exigir a nadie, que vote por un candidato determinado, en lo que estoy de acuerdo es en que el voto sea razonado, que se vote por quien quieran, con conocimiento de causa, se considere el mejor para dirigir tu ciudad o tu patria”, declaró Abelardo Vara Rivera, empresario hotelero.

Una mala interpretación

El hablar de sus preferencias y darlo a conocer a sus colaboradores, podría malinterpretarse, pero es un derecho el externar lo que pensamos, señaló Ricardo Muleiro López, empresario náutico.

“Me parece que él habla de su preferencia particular, de cuál cree que sería el mejor candidato o la mejor opción, es un tema delicado porque si bien no está incumpliendo, sí se pudiera prestar a alguna controversia; yo creo que las personas, los ciudadanos debemos hablar de política, debemos hablar de las elecciones, de hablar de los candidatos, debemos debatir, debemos de dialogar, me parece que es un ejercicio que todos debemos de llevar a cabo, con el fin de poder reflexionar, analizar y definir las opciones que cada quien decida”, comentó.

Es una libertad que todos tienen, agregó, de comentar el tema con compañeros de trabajo, con colegas, amigos y familiares, es un derecho platicarlo siempre y cuando no se condiciona el voto, ni se premie si se vota por algún candidato en particular.