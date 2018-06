Material electoral

César Muñoz/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Han pasado 42 días de campaña desde que Mara Lezama sorprendiera a sus adversarios con el primer acto proselitista entre los candidatos a la presidencia municipal de Benito Juárez, al iniciar a las seis de la mañana con una visita a un paradero de autobuses el 14 de mayo. Desde ese día, la candidata de la alianza Juntos Haremos Historia, integrada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), ha tenido una jornada que entre otras actividades, incluye dos debates, y varias caminatas por las regiones del Cancún olvidado por los políticos.

Mara regresa a la que fue su casa por más de una década, Novedades Quintana Roo, para hablar del cierre de su campaña y hacer un recuento de la experiencia que le ha dejado su incursión en la candidatura para la alcaldía más importante de México, en términos de ingresos turísticos.

Tú cierre de campaña…

Voy hacer el cierre de campaña el 27 (de junio), que será caminando mucho en las colonias que nos han pedido que vayamos. Recorreremos muchas colonias el 27, y acudiremos a juntas vecinales para tratar de abarcar lo más que podamos, y cerraremos haciendo lo que hicimos desde nuestro inicio que fue caminar y caminar. El cierre con Andrés Manuel (el 26 de junio) será porque seguiremos sumando esfuerzos; le agradezco que se haya tomado el tiempo de venir a Cancún, y significa la importancia que para él tiene no nada más Cancún sino Quintana Roo (…) Tenemos un proyecto en común que es transformar Benito Juárez, que no la está pasando bien, una ciudad olvidada, abandonada. En esta transformación tenemos que participar todos.

¿Qué le dirías a tus detractores que afirman que te cuelgas de la imagen de Andrés Manuel?

En primera que no tengo mis (anuncios) espectaculares con nadie, estoy sola. Evidentemente es el candidato de Morena a la Presidencia a la República. Estamos en un proyecto, pero no me cuelgo de nadie, soy la candidata de una trayectoria impecable, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo; hoy por hoy estar de la mano de Andrés Manuel en este gran proyecto para mí es un orgullo, le agradezco además que se haya tomado el tiempo y que haya pensado en mí como candidata. Me convenció de que era la mejor opción, y cuento con su apoyo incondicional y vamos a trabajar de la mano. Más que colgarme de una imagen, que no lo hago ni lo haré, yo nunca me he colgado de nadie.

Las encuestas te ubicaban antes y durante la campaña, por arriba de tus adversarios, ¿era necesario salir a caminar?

Por supuesto, no se puede gobernar si no conoces a fondo lo que nos duele como ciudadanos, y mira que yo lo conocía porque tengo muchos años haciendo gestión social, pero tienes que ir a cada casa, a cada colonia, a cada parque, a cada negocio pequeño, mediano o grande, a platicar con cada sector, con cada colegio, con cada asociación, porque si no, ¿cómo gobiernas? No puedes llegar y hacer un plan de gobierno si no has caminado, si no sabes qué es lo que nos duele. Y de una año a otro las cosas cambian, Cancún es un destino que crece todos los días, una ciudad que va a pasos agigantados. Teníamos que salir a las calles y decirles que nos les vamos a fallar. Hay que escuchar todas y cada una de las historias para poder hacer un plan de gobierno, real, cercano, verdadero, en el que se voltee a ver al ciudadano. Y voy a seguir caminando cuando sea presidenta municipal porque vamos a ganar el 1 de julio.

Las encuestas también revelan una gran masa de indecisos, ¿por qué deberían de votar por ti?

Porque representamos un cambio, porque representamos una transformación, porque Cancún nos pide a gritos un “Ya Basta” de administraciones corruptas que se han cansado de enriquecerse con el erario. Necesitamos gobernar para ciudadanos, que sepamos qué nos aqueja, qué nos duele, qué podemos hacer en realidad para que las cosas cambien, y por eso yo les pido que salgan a votar el 1 de julio y que voten parejo por Morena. Haremos un combate frontal a la corrupción.

Del uno al tres, ¿qué fue lo que más te ha pedido la gente?

Seguridad, combate a la corrupción y obra bien hecha.

¿Están incluidos en tu plataforma de campaña?

Por supuesto; uno va entrelazado con otro: la madre de todos los problemas que nos aquejan es la corrupción. ¿Por qué hay inseguridad?, porque hay corrupción. ¿Por qué hay inseguridad?, porque no se previó el delito. ¿Por qué hay inseguridad?, porque no hay parques, jardines, espacios públicos para que los chavos puedan salir de las calles, hoy están alejados de deporte y la cultura y cercanos a los vicios. En el tema de obra, también hay corrupción, los pozos de absorción, por ejemplo, no están como deben estar o no son como deben ser. Hay que combatir la corrupción a fondo y concretar en un plan de gobierno efectivo y real lo que necesita la gente.

¿Cómo podrá evaluar la ciudadanía el cumplimiento de todo lo que estás ofreciendo en tu plataforma de campaña?

Con un gobierno transparente, con mucha comunicación con la ciudadanía, con mesas de trabajo constante. Voy a proponer un consejo ciudadano; que puedan fiscalizar la gestión municipal, que puedan participar en los proyectos, que te puedan criticar. Seremos un gobierno abierto, con cabildo abierto; la gente podrá saber quién voto, cómo votó, por qué votó, qué se concretó; va a tener posibilidad de informarse de primera mano.

¿Cómo ves a Cancún en el futuro?

Veo un Cancún mucho más moderno, con menos tristeza, más seguro, con esperanza, con desarrollo sustentable; como un paraíso que somos pero con orden, con fe, con la certeza de que las cosas van a seguir caminando bien; veo un destino exitoso en donde habremos podido acortar distancias, en donde no habrá un Cancún de primera, de segunda ni de tercera sino un Cancún para todos, y acortar estas brechas, y seguir con un desarrollo sustentable siempre en pro de la inversión, pero también una ciudad que crezca a la par, con oportunidades, con piso parejo, con servicios públicos, con una vida digna.