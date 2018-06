Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Faustino Uicab Alcocer, originario de Isla Mujeres con 38 años es licenciado en Contabilidad, egresado del Tecnológico de Chetumal, padre y ahora candidato a la alcaldía por la coalición “Por Quintana Roo al Frente” conformada por el Partido Acción Nacional, de la Revolución Mexicana y Movimiento Ciudadano.

También te puede interesar:

Fue hijo único y sus padres son de ocupación meseros y ama de casa también nacidos en la península de Yucatán, pasó una la infancia y adolescencia en la isla y aunque soñaba con ser arquitecto o doctor, decidió ser contador y para continuar sus estudios tuvo que migrar a Chetumal y fue en 2007 cuando tuvo sus inicios en la política ya que lo invitaron a participar en una campaña política del PAN, ganando la elección que por primera vez fuera un partido de oposición y esto lo llevó a ocupar el cargo de tesorero municipal.

En 2011 tomó el cargo de Secretario de Gobierno y a nivel municipal fue presidente interino del PAN, en 2016 quedó con las ganas de participar y ahora busca la presidencia municipal del lugar que lo vio nacer.

¿Cuál es tu recuerdo más temprano en Quintana Roo?

Lo que me llama la atención es la gente, su hospitalidad, la calidez e Isla Mujeres con su belleza de la playa.

¿Qué o quién te hizo tomar el camino de la política y por qué?

El ayudar es lo que me gustó y aunque no se puede resolver todos los problemas de un municipio en tres años, el salir o sacar adelante un municipio es lo que me gusta.

¿De los héroes de la historia de México quién crees que sea el más significativo y por qué?

Ignacio Zaragoza, ya que no se creía que pudiera hacer algo con el ejército mexicano en ese entonces y todos lo daban por muerto y eso ha pasado en mi vida ya que hasta donde he llegado es por trabajo y aunque no somos perfectos vamos a llegar hasta la victoria en esta batalla.

¿A quién o qué consideras el peor enemigo de México?

Entre la corrupción hace que la gente deje de participar y esto lleva al abstencionismo y en esta contienda si la gente participa el ánimo puede cambiar. La gente está harta de que solo en campañas toquen a sus puertas y después se olviden de ellos pero si no participan.

¿Cuál es tu frase preferida o pensamiento con el que te apoyas cada día para avanzar?

En mi vida siempre aplico una fase “vamos con todo o si no para qué vamos”

¿Por qué México tiene 52 millones de personas en pobreza y millonarios entre los primeros lugares en el orden mundial?

Siempre lo he dicho, el pastel da para todos pero hay que saber cortarlo y de eso se trata en Isla Mujeres, Quintana Roo y México, aunque uno de los problemas es la corrupción pero los que vamos a un cargo de elección popular debemos acabar con esto .

¿Lo qué gana un diputado local o federal, senador, presidente municipal, federal, es justo, necesita más, debe reducirlo y por qué?

Cuando trabajas y demuestras a la ciudadanía que estás haciendo tu trabajo no hay problema y la ciudadanía no muestra un reclamo por un salario que fuera alto.

En tu familia los cinco principales valores son: La Honestidad, el compromiso, el trabajo, amor, ayudar al prójimo son los valores que me enseñaron en casa y que ahora aplico en la política para ayudar a la gente.

No podría vivir sin…

Sería sin mi hija ya que además paso poco tiempo con ella y ahora entiendo a mis padres y sé que sin ella sería complicado.

¿Qué se necesita para ser político?

Se necesitan muchas ganas de trabajar por la ciudadanía, compromiso y querer hacer las cosas y convicción además de conocer los problemas del lugar, en este caso en la isla.