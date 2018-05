Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Karla Romero Gómez es una mujer que decidió poner acción a las palabras y hoy es la candidata a diputada federal de la coalición Por Quintana Roo al Frente por el Distrito 03.

¿Cuál es tu recuerdo más temprano en Quintana Roo?

A la edad de 16 años fue ver el mar azul de Isla Mujeres, eso me enamoró, independientemente de estar feliz de ver a mi hermana nuevamente.

¿Qué o quién te hizo tomar el camino de la política y por qué?

Mi contacto con la gente a través de los medios de comunicación, como el escuchar tantas historias, gente que pedía ayuda; ellos fueron los que me motivaron a buscar este espacio y por el que estoy en esta aventura.

¿De los héroes de la historia de México, quién crees que sea el más significativo y por qué?

Para mí es importante el ex presidente Benito Juárez que marcó la historia de este país, donde su lema del respeto al derecho ajeno es la paz, que es con lo que nos deberíamos de conducir todos los seres humanos.

¿A quién o qué consideras el peor enemigo de México?

La corrupción e impunidad, por las que hoy estamos sumidos en muchos problemas.

¿Cuál es tu frase preferida o el pensamiento con el que te apoyas cada día para avanzar?

“Tengo que poder, si yo me lo propongo tengo que poder”, a veces es complicado.

¿Por qué México tiene más de 52 millones de personas en pobreza y millonarios entre los primeros lugares en el orden mundial?

Por la corrupción, México es un país rico que genera mucho, pero tenemos gobernantes corruptos.

¿Lo que gana un diputado local o federal, senador, presidente municipal, federal o gobernador es justo, necesita más, debe reducirlo, y por qué?

Estoy a favor que se reduzca, para tener una vida digna no se necesitan grandes cantidades, con que se cubra lo básico sería más que suficiente.

En mi familia nuestros cinco principales valores son:

Honestidad, verdad, amor incondicional, solidaridad y la familia que es todo lo bueno.

No podría vivir sin:

Mi familia, padres y hermano es lo que me mueve todos los días.

¿Qué se necesita para ser político?

Meterte a la política, yo no soy política, aspiro a ser representante popular, y ellos deberían tener voluntad para ayudar.

Defínete en cuatro adjetivos:

Trabajadora, persistente, valiente y leal.

¿Para qué sirve la demagogia?

¿Sirve?, creo que deberíamos ser más claros, no darle tantas vueltas y sí ser más proactivos.

¿Cómo quieres que te recuerden?

Como una mujer que es capaz de dar mucho de sí por lo demás, el de una mujer que comparte ideales y suelos y ayudar dentro de mis posibilidades.

¿Qué no te gusta de ti?

Mi carácter, lo controlo pero como me gustan las cosas perfectas a la primera a veces me frustro y tiendo a ser intensa, pero he aprendido a controlarlo.

¿Qué te enorgullece de ti?

Soy un ser humano con valores cimentados.

¿Qué odias de la gente?

La hipocresía y el conformismo, debemos exigir más y saber que tenemos la obligación de luchar por más.

¿Qué le deseas a tus ahora opositores políticos?

Que se preparen porque vamos a llegar los mejores y en mi caso en especial voy a ser la próxima diputada por el Distrito 03, y vamos a ver que desde el Congreso quienes quedaron en los diferentes cargos le cumplan a la gente lo que prometieron.

Lugar de Nacimiento: Veracruz, Veracruz.

Estado Civil: Soltera

Profesión: Comunicadora y política

Experiencia: En la función pública ha tenido cargos directivos y en la iniciativa privada ha trabajado en medios de comunicación.