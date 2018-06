Redacción

PUERTO MORELOS, Q. Roo.- La candidata a presidenta municipal de Puerto Morelos, por la coalición México al Frente, Ludivina Menchaca, recibió propuestas y respondió preguntas de los asistentes al primer Foro Juvenil ‘Sumemos con el deporte’, convocado por los candidatos a regidores del sector; en la extendida charla, los participantes expusieron la desigualdad para atender a mujeres y hombres, la falta de instalaciones para otras disciplinas que no sea futbol, diagnósticos de talentos, y en este punto, algunos lamentaron que en la falta de oportunidades, la edad los dejó fuera de trascender.

Los jóvenes expusieron la falta de atención al deporte, lo que genera que los domos sean más utilizados para eventos cívicos, culturales o políticos, que con actividades deportivas bien planificadas que pongan en igualdad de condiciones a los deportistas de Puerto Morelos, informa un comunicado.

Ludivina Menchaca, les dijo que la tarea no solo es mucha, sino atrasada por todo lo que dejo de hacerse en Puerto Morelos.

"Los grandes revolucionarios del país son los jóvenes, porque están creando, descubriendo y transformando ideas que un día fueron funcionales, pero deben avanzar al mismo paso de la nueva era tecnológica. Me llevo tarea para realizar, pero también les he dejado a ustedes una muy importante, que tengan la capacidad de organizarse, que propongan de forma integral, pensando en lo que es útil para el deporte de hombres y mujeres, para que cuando seamos gobierno, apliquemos las propuestas que hoy les presentamos, organización, planificación, infraestructura para disciplinas que también practican los portomorelenses y que no exclusivas de las grandes ciudades, colocar a nuestros deportistas por lo que determine su talento, sin distingo ni preferencias, pero sobre todo asumir el rol de autoridades que entiendan que los deportistas también son lideres sociales".

La falta de infraestructura, que los limita a la práctica de algunos deportes, pero también de personal calificado para preparar a los deportistas y hacerlos competidores de alto rendimiento, la falta de planeación y de un diagnostico real de deportistas con posibilidades de convertirse en medallistas nacionales, pone a los jóvenes portomorelenses en la ultima posición de oportunidades en el estado.

En peores condiciones se encuentran los jóvenes que se expresan con arte urbano, conocido como estilo libre o freestyle, en esta oportunidad de ser escuchados, pidieron a la candidata, que el gobierno que pretende, respete como no lo han hecho quienes los tratan como delincuentes, cuando nos corren de las canchas o son perseguidos por la policía, de los lugares públicos.

"Ustedes acuden a ese lugares porque los sienten suyos, a falta de espacios donde puedan expresar su arte. La tarea es enorme, su petición de una casa de la cultura, es razón suficiente para comprender que son jóvenes de bien y un gobierno responsable hubiese entendido hace mucho, que ustedes crean y transforman", aseguró.