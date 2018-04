Redacción

Cancún.- “El outsourcing se está convirtiendo en un grave problema para Quintana Roo, pues permite empleos sin que las compañías se responsabilicen por los trabajadores, lo que origina abusos en contra de las personas que intentan ganarse el pan día a día”, manifestó Marybel Villegas Canché, candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia.

Recorriendo Cancún, aseguró que en los últimos meses y de forma arbitraria, funcionarios y políticos presentaron una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo en la que sobresale la eliminación de los candados a la libre subcontratación de empleados.

Aseguró que, si se da paso ilimitado a estas empresas, las condiciones laborales empeorarían y empobrecerían más las condiciones de labor en México, pues ya son muchas las compa- ñías que están usando estas firmas para incluso evitar generar antigüedad en un empleo.

“Esta modificación del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo permitiría que en diversos sectores no se generen ganancias, por lo que sus empleados no recibirán la repartición de utilidades conforme lo dice la Ley o ahorro para el retiro, por lo que me comprometo a que desde el Senado blindaremos este có- digo y garantizaremos un trabajo digno para todos los quintanarroenses”, enfatizó.

Recordó que para 2017, Quintana Roo se encontraba en el quinto lugar de los estado en los que se concentra el mayor número de trabajadores contratados por una firma outsourcing y se estimaba que en la zona norte había casi medio millón de empleados que recibían su salario a través de terceros.

Antes de despedirse, la candidata invitó a todos los vecinos de Cancún para que el próximo 4 de mayo acudan a Playa del Carmen, al domo de la colonia Colosio, pues estará de visita el abanderado a la presidencia de la República de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien es la esperanza de México.